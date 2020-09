Zusätzliche Schulbusse: Das sind die Bedingungen in Baden-Württemberg

Schüler in Baden-Württemberg sitzen oder stehen teils eng aneinander in den Schulbussen. Um dabei die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten, unterstützt das Verkehrsministerium die Landkreise bei der Finanzierung zusätzlicher Busse.