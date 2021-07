Die Feuerwehren waren seit Dienstag gleich mehrfach bei Großbränden gefordert. In einer Schreinerei in Obernheim gab es eine gewaltige Rauchwolke, in Waiblingen wurden Messgeräte zerstört.

Viel Feuer und eine starke Rauchentwicklung: Dieses Bild bot sich der Feuerwehr bereits am Dienstagvormittag in einer Schreinerei in Obernheim (Zollern-Alb-Kreis). Eine Lagerhalle stand lichterloh in Flammen. Wegen des Großbrandes wurden auch die Feuerwehren aus Meßstetten, Gosheim, Balingen, Albstadt und Deilingen alarmiert. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Bis auf einzelne Glutnester war der Brand am Mittwoch schließlich gelöscht.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2,5 Millionen Euro. Gegen zwei Männer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Sie waren laut Polizei am Eingang der Halle der Firma in Obernheim mit Schweißarbeiten beschäftigt. Dabei soll sich das Dämmmaterial hinter der Außenfassade entzündet haben.

Brand im Gewerbegebiet in Waiblingen

Ebenfalls in die Millionen gehen könnte der Schaden nach einem Brand in einem Gewerbegebiet in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Dort hatte der Feuermelder am Mittwochvormittag Alarm ausgelöst. Durch den Brand und die starke Rußentwicklung seien in der Werkshalle zahlreiche hochwertige Messgeräte sowie ein Auto im Wert von rund 100.000 Euro beschädigt worden, so die Polizei. Der Gesamtschaden könnte sich deshalb auf mehrere Millionen Euro belaufen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass ein technischer Defekt an einem Gerät während einer durchgeführten Hochfrequenzmessung der Grund für das Feuer war. Verletzte gab es nicht.

Lagerhalle eines Holzbetriebs in Donaueschingen brennt ab

Beim Großbrand auf dem Gelände einer Firma in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Dort brannte eine mit Holzschnitzel gefüllte Lagerhalle des holzverarbeitenden Betriebs vollständig aus. Das Feuer zog laut Polizei auch eine daneben angebaute Halle in Mitleidenschaft. Die Brandursache ist noch nicht klar.

Wohnung in Freiburg nach Brand unbewohnbar

In einem Reihenhaus in Freiburg hat es ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch gebrannt. Zeugen hatten das Feuer bemerkt. Laut Polizei brannte es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Von dort griffen die Flammen auf das Dach des Hauses über. Es gab auch bei diesem Brand keine Verletzten. Die Bewohner waren zum Unglückszeitpunkt nicht im Haus, benachbarte Anwohner wurden in Sicherheit gebracht. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Ursache für das Feuer ist auch hier noch unklar.