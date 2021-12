Weitere Millionen für kommunalen Breitbandausbau im Land

Für insgesamt 53 Ausbauvorhaben hat Landesinneminister Thomas Strobl (CDU) Förderbescheide in Höhe von 23,7 Millionen Euro übergeben. Damit können in den Regierungsbezirken Freiburg und Karlsruhe über 3.000 neue Breitbandanschlüsse realisiert werden. Der Landkreis Lörrach erhält für den Aufbau des landkreisweiten Basisnetzes 9,6 Millionen Euro. Im Rhein-Neckar-Kreis wird das Max Born-Gymnasium in der Stadt Neckargemünd für 69.000 Euro an das Glasfasernetz angeschlossen. Damit erhalten 863 Schüler schnelles Internet an der Schule. "Gerade für ein Flächen- und Technologieland wie Baden-Württemberg ist es ausgesprochen wichtig, dass wir jeden Ort im Land an das schnelle Internet anbinden," erklärte Minister Strobl.