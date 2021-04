Die Entscheidung war lange mit Spannung erwartet worden - nun hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den Berliner Mietendeckel für nichtig erklärt. Die Politik in Baden-Württemberg reagiert gemischt.

Berliner Mieterinnen und Mieter müssen sich auf höhere Mieten einstellen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte den 2020 in zwei Stufen in Kraft getretenen Mietendeckel mit am Donnerstag veröffentlichtem Beschluss für nichtig. Damit gilt das Landesgesetz nicht nur ab sofort nicht mehr - die Rechtslage ist nun so, als hätte es den Mietendeckel nie gegeben. Zur Begründung teilten die Verfassungsrichter mit, der Bundesgesetzgeber habe spätestens mit der Mietpreisbremse eine abschließende Regelung geschaffen. Für eigene Gesetze der Länder sei deshalb kein Raum.

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Abschaffung des Berliner Mietendeckels begrüßt. Hoffmeister-Kraut sieht sich durch den Karlsruher Beschluss darin bestätigt, über Förderprogramme mehr Sozialwohnungen zu bauen. Denn ein Mietdeckel schaffe viel Bürokratie, aber keine zusätzlichen Wohnungen. Die Grünen im Land sehen jetzt den Bund am Zug: Der müsse jetzt gesetzlich nachschärfen und Spielräume schaffen, um drastische Mietpreissteigerungen zu verhindern.

SWR Rechtsexperte Frank Bräutigam zum Urteil des BHG:

Opposition fordert unbürokratische Bauoffensive

SPD wie auch FDP fordern eine Wohnbauoffensive in Baden-Württemberg, die Liberalen sprechen sich dabei gegen unnötige Vorschriften und Kosten aus. Der Deutsche Mieterbund Baden-Württemberg fordert, bei den aktuell laufenden Koalitionsverhandlungen eine Gesetzesinitiative zu vereinbaren, die die Bezahlbarkeit von Wohnungsmieten sichert. 15 der 30 teuersten Mieterstädte Deutschlands lägen in Baden-Württemberg. Außerdem spricht der Mieterbund von einem "Weckruf an den Bundesgesetzgeber, endlich zu handeln und die Mietenexplosion in vielen deutschen Städten zu stoppen".