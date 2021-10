Leerstehende Wohnungen: Mieterverein fordert statt Prämien Zweckentfremdungsverbot

Die Landesregierung in Stuttgart will mit Prämien mehr Wohnraum schaffen. Eine Million Euro stehen dafür zur Verfügung. Der Mieterverein ist skeptisch.

Schon seit einem Jahr gibt das Land bis zu 2.000 Euro aus, wenn leerstehender Wohnraum wieder vermietet wird. Bisher hat das zur Wiedervermietung von 60 Wohnungen geführt - das Kabinett beschloss am Dienstag, das Programm fortzuführen. Warum der Mieterverein Stuttgart das nicht für sinnvoll hält, erklärt der Vorsitzende Rolf Gaßmann im SWR-Interview.

SWR: Warum stehen Wohnungen und Häuser leer, wenn man als Vermieterin oder Vermieter doch damit Geld verdienen könnte?

Rolf Gaßmann: Es gibt eigentlich zwei Gründe für Leerstand. Der eine Grund ist Spekulation - man möchte vielleicht abreißen oder weiterverkaufen und wartet noch ein bisschen auf Wertzuwachs. Der andere Grund ist der Wohlstandsleerstand. Man hat es nicht nötig, zu vermieten, und deswegen lässt man die Wohnung unter einem oder über einem leerstehen. Beides ist in jedem Fall bedauerlich und nicht nur bedauerlich - es ist ein sozialer Skandal, wenn man gleichzeitig weiß, wie viele Wohnungen fehlen. Im Fall Stuttgart sind das nach aktuellen Schätzungen über 20.000 fehlende Wohnungen.

Lassen Sie uns bei den Zahlen bleiben. Wie viel Leerstand gibt es denn tatsächlich in Baden-Württemberg?

Die letzte Untersuchung ist von 2011 - da gab es die Gebäudewohnungszählung. Da wurden für die einzelnen Gemeinden Leerstände erhoben. Für Stuttgart waren es damals zum Beispiel 11.400 leerstehende Wohnungen. Wenn man gleichzeitig gegenüberstellt, dass um die 20.000 Wohnungen fehlen, dann ist klar: Würde man diesen Leerstand beseitigen und die Wohnungen vermieten, wäre erheblich Wohnraum gewonnen.

Dieses Problem ist auch bei der Landesregierung angekommen. Sie hat sich Gedanken gemacht und ein Förderprogramm aufgelegt. Seit einem Jahr gibt es bis zu 2.000 Euro, wenn leerstehender Wohnraum wieder vermietet wird. 60 Wohnungen wurden so wieder auf den Markt gebracht, heißt es. Ist das ein Erfolg oder nicht?

Wenn man das gesamte Land Baden-Württemberg nimmt und dann 60 Wohnungen innerhalb eines Jahres zurückgewonnen werden können, dann kann man hier nicht von Erfolg reden - vor allem, wenn allein in Stuttgart über 11.000 Wohnungen leer standen. Unsere Erfahrung und die Erfahrung vieler Gemeinden in den letzten Jahren ist es, dass diese Prämiensysteme nicht funktionieren. Wer nicht vermieten will, der vermietet nicht. Von daher gibt es eine bessere Lösung: das Zweckentfremdungsverbot. Es gibt die Möglichkeit für die Kommunen, dass sie ein Zweckentfremdungsverbot erlassen. Das heißt, Leerstand darf nicht sein und dies ist auch von den Behörden zu überprüfen. Allerdings machen in Baden-Württemberg nur fünf Städte von diesem Zweckentfremdungsverbot Gebrauch. Die meisten Gemeinden nützen es nicht. Konservative Mehrheiten in den Gemeinderäten schützen das Eigentum, selbst wenn dieses Eigentum zum Leerstand missbraucht wird.

Die Landesregierung sieht das ein bisschen anders und setzt darauf, Eigentümerinnen und Eigentümer mit ins Boot zu holen. Haben Sie da den Eindruck, das ist die richtige Richtung?

Die Erfahrung, die wir gemacht haben - und es haben schon viele Städte mit Prämien probiert - diese Prämien funktionieren wie gesagt nicht. Was eher funktioniert, ist, wenn Gemeinden ihren Hauseigentümern in der Gemeinde anbieten, dass sie selbst als Kommune anmieten. Denn manche, gerade ältere Hauseigentümer fühlen sich mit der Vermietung von Wohnungen überfordert. Deswegen vermieten sie auch nicht. Hier kann die Gemeinde einspringen. Sie kann selbst anmieten, dem Hausbesitzer das Vermietungsgeschäft sozusagen abnehmen und ihm eine ortsübliche Vergleichsmiete garantieren. Das halten wir für den besseren Weg. Zusätzlich ist es notwendig, dass die Gemeinden vom Zweckentfremdungsverbot Gebrauch machen. Wer sich asozial verhält, wer Wohnraum trotz Wohnungsnot nicht vermietet, der muss dann auch mit einem Ordnungsgeld belegt werden können.