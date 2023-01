In Baden-Württemberg will die Landesregierung angesichts der Krise beim Neubau von Wohnungen künftig eine Prämie von 6.000 Euro für jede fertiggestellte Sozialwohnung zahlen. So soll die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt entschärft werden. Die Zahl der Sozialwohnungen sank zuletzt auf 54.000 in ganz Baden-Württemberg.