Die Menschen in Baden-Württemberg müssen anteilig immer mehr Geld für die Miete ausgeben - auch im bundesweiten Vergleich. Gerade Großstädter und Alleinwohnende zahlen mehr.

Viele Mieterinnen und Mieter müssen deutlich mehr von ihrem Einkommen für das Wohnen aufwenden als früher. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts zur Mietbelastung für 2022. In Baden-Württemberg sind es 28 Prozent und damit etwas mehr als im bundesweiten Schnitt.

Besonders viel müssen Mieterinnen und Mieter im Land in großen Städten von ihrem Einkommen für das Wohnen ausgeben. Hier sind es 29,6 Prozent des Einkommens. In mittelgroßen Städten sind es 28,1 Prozent, in Kleinstädten und Landgemeinden 26,5 Prozent.

In Großstädten mehr als zehn Euro pro Quadratmeter

Mit Blick auf die durchschnittlichen Kosten pro Quadratmeter bedeutet das: 10,5 Euro in Großstädten, 9,3 Euro in mittelgroßen Städten und 8,3 Euro in Kleinstädten. Diese Zahlen beziehen sich auf die Brutto-Kaltmiete, also die Raumkosten inklusive verbrauchsunabhängiger Betriebskosten. Die gestiegenen Strom- und Heizkosten sind darin nicht enthalten. Im Schnitt zahlen Mieterinnen und Mieter in Baden-Württemberg mehr als bundesweit.

Neben den Menschen in Großstädten zahlen auch die Einpersonenhaushalte deutlich mehr. Sie müssen 33,2 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufwenden. Bei einem Haushalt mit zwei Personen sind es 23,5 Prozent. Auch Mieterinnen und Mieter, die noch nicht so lange in ihren Wohnungen leben, zahlen mehr als langjährige Mieterinnen und Mieter.

Viele Menschen in BW brauchen Hälfte des Einkommens für Miete

Teurer geworden ist es ganz generell: Wer relativ neu eingezogen ist, zahlt für die Wohnung überdurchschnittlich viel vom Einkommen. Viele geben sogar die Hälfte oder noch mehr davon fürs Wohnen aus. Das betrifft fast acht Prozent der Haushalte in der Statistik, und zwar rund 176.000 in Baden-Württemberg.