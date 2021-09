Mieten für Studierende steigen weiter - Konstanz und Freiburg besonders betroffen

Die durchschnittlichen Mieten für studentisches Wohnen sind nach einer Studie in vielen Städten gestiegen. In BW ist vor allem in Konstanz und Freiburg das Wohnen teurer geworden.

515 Euro: So viel kostet eine 30-Quadrameter-Wohnung für Studierende monatlich im deutschlandweiten Durchschnitt - knapp zwei Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Das geht aus dem Studentenwohnreport des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der Deutschen Wirtschaft hervor. Besonders gestiegen sind die Preise in Konstanz und Freiburg. Hier kosten Wohnungen fast sechs beziehungsweise gut vier Prozent mehr.

Wer Glück hat, findet einen Platz im Studierenden-Wohnheim in Konstanz. Am Altrhein ganz in der Nähe der Hochschule HTWG Konstanz reihen sich die Wohnheime. SWR SWR/Christina Erdkönig

Stuttgart bleibt teuerste Stadt in Baden-Württemberg

Die teuerste Stadt in Baden-Württemberg bleibt aber Stuttgart - mit im Schnitt 750 Euro für eine Studentenwohnung. Die baden-württembergische Landeshauptstadt ist laut dem Studentenwohnreport nach München die teuerste Stadt für studentisches Wohnen und das, obwohl die Wohnungspreise für Studierende hier sogar um gut zweieinhalb Prozent gesunken sind. Ebenfalls günstiger im Vergleich zum vergangenen Jahr wurde das Wohnen in Karlsruhe und Tübingen. Auch WG-Zimmer sind in einigen Städten günstiger als noch vor einem Jahr. In Karlsruhe zahlen Studierende laut der Untersuchung sogar fast zehn Prozent weniger.

Forderung nach mehr bezahlbarem Wohnraum für Studierende

Für den Report analysierte das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Finanzdienstleisters MLP Daten zum Mietmarkt für studentisches Wohnen. Bei den hypothetischen Wohnungen wurde dabei eine Lage in direkter Umgebung zur nächstgelegenen Hochschule unterstellt. MLP-Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg mahnte, mehr Wohnraum für Studierende zu schaffen. Nachdem viele Studienanfänger und -anfängerinnen ihren Uni-Start aufgrund der Corona-Pandemie verschoben hätten, drohe jetzt mehr Konkurrenz auf dem studentischen Wohnungsmarkt.

In der Untersuchung wurden 30 Studienstandorte in Deutschland miteinander verglichen. Im Schnitt stiegen die Mietpreise um rund 1,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr an.