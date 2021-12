Mia und Noah beliebteste Vornamen im Land

Mia und Noah waren 2021 nach einer Erhebung des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld die beliebtesten Vornamen für Babys in Baden-Württemberg. Auf seiner am Donnerstag veröffentlichten Rangliste lösen sie Sophia und Leon ab. Populär sind in Baden-Württemberg bei den Mädchen auch Emilia, Emma, Hannah, Lina, Lea, Marie, Leni und Lia sowie bei den Jungen Luca, Matteo, Louis, Elias, Finn, Paul, Jonas und Ben. Bielefeld veröffentlicht seit 2006 regelmäßig die häufigsten Babynamen und erfasste für dieses Jahr nach eigenen Angaben etwa 230.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland. Bundesweit liegen in Bielefelds "Top Ten" Emilia und Matteo vorn. Als ungewöhnliche Vornamen, die 2021 in Deutschland relativ selten vergeben wurden, zählt er bei den Jungen auf: Antonino, Maleo, Bendix, Wisdom, Napoleon, Floki, Rurik und Ezekiel. Bei den Mädchen sind es Alondra, Diliana, Soley, Adora, Lillesol, Soulin, Chimamanda und Lima.