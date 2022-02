Meuthen: Rückkehr an Hochschule Kehl nur "Ultima Ratio"

Der ehemalige Bundesvorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, bezeichnet eine Rückkehr an die Verwaltungshochschule Kehl (Ortenaukreis) lediglich als "Ultima Ratio". Das sagte er am Donnerstag in der Sendung SWR1 Leute. Meuthen war im Januar aus der AfD ausgetreten und hatte in diesem Zuge den AfD-Bundesvorsitz niedergelegt. In Kehl ist er seit seinem Einzug in den baden-württembergischen Landtag 2016 beurlaubt. Frühere Meldungen, in denen es geheißen hatte, er wolle nicht mehr für das EU-Parlament kandidieren, hatten die Rückkehr nach Kehl nahegelegt. Meuthen sagte, er wolle weiterhin politisch arbeiten - vorzugsweise auf Europa-Ebene. Auch die Gründung einer neuen Partei sei denkbar.