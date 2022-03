Messehallen in BW werden für ukrainische Geflüchtete geöffnet

In Baden-Württemberg kommen immer mehr ukrainische Geflüchtete an. Um die Menschen unterbringen zu können, sollen ab Montag Messehallen in Karlsruhe und Stuttgart geöffnet werden.

Schon bald werden in den umgebauten Hallen auf den Messeflächen in Stuttgart und Karlsruhe die ersten Geflüchteten aus der Ukraine erwartet. Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) will sich ein Bild von der neuen "Unterkunft auf Zeit" machen und lässt sich am Montag bei einem Rundgang die Halle 9 der Stuttgarter Messe zeigen. Dort sollen bis zu 800 Menschen Platz finden.

Karlsruher Messe bietet Platz für rund 1.000 Geflüchtete

Auf dem Karlsruher Messegelände sollen ebenfalls von Montag an rund 1.000 Menschen unterkommen. Die Halle steht dem Land für diesen Zweck bis zum 23. April 2022 zur Verfügung, wie das verantwortliche Justizministerium mitteilte. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Allerdings sollen bis dahin die Stadt- und Landkreise im Regierungsbezirk ihre eigenen Aufnahmekapazitäten ausgebaut haben. Die neue Unterbringung ist die fünfte Erstaufnahmeeinrichtung für ukrainische Geflüchtete im Regierungsbezirk Karlsruhe.

Regionen bereiten sich auf Menschen aus der Ukraine vor

Nicht nur in Karlsruhe und Stuttgart, auch in den anderen Regionen Baden-Württembergs kommen stetig weiter Ukrainerinnen und Ukrainer an. Der Alb-Donau-Kreis hat deshalb in der Mehrzweckhalle in Blaustein-Arnegg vorsorglich eine Notunterkunft eingerichtet. Sie bietet Platz für bis zu 150 Menschen. Ob in der Halle tatsächlich Flüchtlinge untergebracht werden müssen, sei allerdings zum jetzigen Zeitpunkt unklar, so das Landratsamt. Man wolle jedoch gerüstet sein, falls sich der Zustrom aus dem Kriegsgebiet erhöhe, heißt es.