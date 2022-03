Messehallen öffnen für Ukraine-Flüchtlinge

Um die große Zahl an Flüchtlingen aus der Ukraine unterbringen zu können, öffnen in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen mehrere neue Aufnahmezentren. Hunderte Menschen sollen laut Justizministerium zum Beispiel in Messehallen in Stuttgart, Karlsruhe und Offenburg (Ortenaukreis) untergebracht werden. Allein in diesen drei Aufnahmeeinrichtungen können demnach bis zu 2.300 Menschen unterkommen. In Offenburg sollen bereits die ersten 50 Flüchtlinge angekommen sein. In Stuttgart und Karlsruhe werden Flüchtlinge aus der Ukraine am Montag auf dem Messegelände erwartet. Die Unterbringung von Flüchtlingen auch in Turn- und Sporthallen werde unweigerlich zu Einschränkungen für die Menschen in Baden-Württemberg führen, heißt es in einer Erklärung von Städten und Gemeinden im Land. Alle müssten nun zusammenrücken. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) begrüßte die Einrichtung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung auf der Landesmesse und wies erneut darauf hin, dass die Kriegsflüchtlinge insgesamt besser im Land verteilt werden müssten.