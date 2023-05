Mercedes-Benz leidet unter der Chipkrise

Die Verantwortlichen im Mercedes-Benz-LKW-Werk in Wörth rechnen in den letzten Septembertagen mit einem erneuten zeitweiligem Produktionsstillstand. Der Grund sind fehlende Bauteile. Wann genau die LKW-Produktion pausiert, wollte der Konzern nicht sagen. Medienberichte, wonach es am Freitag schon in die Kurzarbeit geht, wurden weder bestätigt noch dementiert. Der Automobilkonzern räumte lediglich ein, es habe im August am Standort Wörth einige Tage Kurzarbeit gegeben, ebenso im September. An der Auftragslage liege es allerdings nicht, es fehle an Produktionsteilen, an bestimmten Mikrochips, sogenannten Halbleiterkomponenten.