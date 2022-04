Mercedes-Benz eröffnet Software-Integrationsfabrik

Mercedes-Benz will beim Digitalisieren von Autos ganz vorne dabei sein. In Sindelfingen wurde dafür eine Softwarefabrik neben der Autoproduktion eröffnet.

Mehr als tausend neue Stellen für Software-Ingenieurinnen und Ingenieure sollen am neuen Entwicklungsstandort in Sindelfingen entstehen, weitere 2.000 an weiteren Standorten weltweit, zum Beispiel in China, Indien, Israel und den USA. Sie sollen an Lösungen für die Zukunftsthemen der Autobranche tüfteln, für Elektro-Antriebe, Lade-Infrastruktur, Fahrassistenz-Systeme oder sprachgesteuertes Infotainment.

Weitere Ingenieure gesucht

Mehrere hundert Stellen sind insgesamt noch frei, da IT-Spezialisten durch die rasant fortschreitende Digitalisierung in immer mehr Branchen gefragt sind.

Um im Wettbewerb um die besten Köpfe mithalten zu können, hat Mercedes-Benz mehr als 200 Millionen Euro in seinen Electric Software Hub investiert: in Labore, Werkstätten, Prüfstände und Simulatoren. Nach einer Umfrage unter Führungskräften der Automobilbranche könnte schon in fünf Jahren jeder zweite Job der Branche im IT-Sektor liegen.