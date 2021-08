Daimler baut seine weltweite Batterieproduktion aus. Künftig wird der Stuttgarter Autobauer mit seinem Partner aus Bayern, dem Maschinenbauunternehmen Grob, an sieben Standorten Batterien bauen. Drei davon - nämlich Brühl, Sindelfingen und Hedelfingen bei Stuttgart - sind in Baden-Württemberg, gaben die Unternehmen am Dienstag bekannt. Die Batterien sollen ab 2025 in Mercedesfahrzeuge eingebaut werden. Damit will der Autohersteller sein Ziel erfüllen, bis Ende des Jahrzehnts nur noch Elektroautos herzustellen. Den Energiespeicher der Batterie, die Batteriezelle, kauft Daimler weiterhin zu. Zuvor hatte der Konzern bereits bekannt gegeben, die Produktionsstopps in seinen Werken in Sindelfingen und Bremen bis Ende dieser Woche fortzusetzen. Tausende Mitarbeiter bleiben damit in Kurzarbeit.