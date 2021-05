per Mail teilen

Erst 125 Millionen, jetzt 508 Millionen Euro. Die Kosten für die geplante Sanierung des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe explodieren scheinbar. Im Gemeinderat formiert sich Widerstand. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hält an den Plänen fest.

Der Oberbürgermeister steht unter Druck. Frank Mentrup ist aufgebracht wie selten. In der Online-Pressekonferenz versucht er, seine Theaterpläne zu rechtfertigen. Er hat kein Verständnis dafür, dass manche Menschen in der Stadt traditionelle Institutionen in Frage stellen.

Traditioneller Theaterbetrieb noch zeitgemäß?

Offensichtlich hat er nicht verstanden, dass der Wind sich drehen könnte. Die Grünen, Mentrups Koalitionspartner bei der zurückliegenden Oberbürgermeisterwahl im Dezember, fordern eine kleinere Lösung und harte Einsparungen auch im laufenden Theaterbetrieb. Sie wollen angesichts leerer Kassen genau wie die CDU kein "weiter so". Vielleicht ist ein Theater in Karlsruhe in der heutigen Zeit einfach keine halbe Milliarde Euro Steuergeld wert! Diese Frage muss diskutiert werden. Ohne Vorbehalt.

Streit um die Zahlen: Kritik an Medien und Land

Der Oberbürgermeister dagegen hält fest. Macht Druck, indem er sagt, dass es noch teurer wird, je länger man zögert. Kritisiert die Medien für vermeintlich falsche, überhöhte Zahlen und kritisiert gleichzeitig das Land für eine politisch motivierte zu niedrige erste Kostenschätzung.

Nach den wochenlangen Querelen um den Intendanten verrennt sich Mentrup zum zweiten Mal beim Thema Staatstheater. Und droht, die Rückendeckung im Gemeinderat zu verlieren.