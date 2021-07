Nach einer Feier in Böblingen mit mehreren Hundert Gästen haben am frühen Sonntagmorgen rund 60 Menschen Polizisten angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, warfen sie Essensreste und eine Mülltonne auf die Beamten. Diese setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um die Angreifer zurückzuhalten. Erst nachdem Verstärkung herbeigeeilt war, konnte die Polizei Platzverweise durchsetzen. Vorausgegangen waren Ruhestörungen sowie eine Schlägerei vor der Veranstaltungshalle der Feier. Als die ersten Polizisten eintrafen, flüchtete ein Beteiligter. Nachdem die Beamten ihn festnehmen wollte, sei die Situation in kürzester Zeit eskaliert, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.