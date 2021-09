Menschenkette für Mittelmeer-Flüchtlinge auch im Land

Eine symbolische Menschenkette von der Nordsee bis nach Italien soll am Samstag ein sichtbares Zeichen gegen das Sterben im Mittelmeer setzen. Über 200 Initiativen fordern unter dem Motto "Hand in Hand" von den EU-Mitgliedsstaaten ein europäisches Seenotrettungsprogramm. In Baden-Württemberg beteiligen sich nach Angaben der Veranstalter unter anderem Gruppen aus Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart und Ulm. Die symbolische Kette führt von Hamburg über Hannover, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bis an die österreichische Grenze. Von dort soll sie durch Österreich und Italien bis ans Mittelmeer gehen. Das Ziel sind möglichst viele lange Teilketten.