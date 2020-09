Baden-Württemberg gibt für Bildungseinrichtungen, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), weniger Geld aus als im bundesweiten Durchschnitt.. Das steht im neuen Bericht der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. In Schulen und Hochschulen investierte das Land im Jahr 2017 insgesamt 3,9 Prozent des BIP, während der bundesweite Schnitt bei 4,2 Prozent lag. Anteilig am wenigsten gaben Hamburg (3,4 Prozent) und Hessen (3,7 Prozent) für Bildung aus, direkt darauf folgen Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils 3,9 Prozent. Am meisten gab Thüringen aus (5,3 Prozent).