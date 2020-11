Die Evangelische Landeskirche in Baden feiert im kommenden Jahr ihren 200. Geburtstag. Die Union aus zwei bis dahin getrennten evangelischen Kirchen sei damals wie heute sehr wichtig, sagte Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh am Donnerstag in Karlsruhe. Im Jahr 1821 wurde im Herzogtum Baden aus den Reformierten und den Lutheranern eine "Unionskirche" gebildet. Das Jubiläum unter dem Motto "Unisono. VielstimmigEins" soll mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert werden. Ein zentraler Festakt mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft ist für den 2. Juli in Karlsruhe geplant.