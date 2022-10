per Mail teilen

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Oktober 2022 auf zwölf Euro pro Stunde. Laut DGB und ver.di profitieren davon rund 740.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg. Bei einer Straßenumfrage halten viele Passanten die Mindestlohnsteigerung für gut, aber zu gering. SWR Aktuell hat die Umfrage vergangene Woche in Esslingen am Neckar durchgeführt.