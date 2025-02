CDU-Chef Merz muss zeigen, dass er das Format hat, in einer kleiner werdenden Mitte Bündnisse zu schmieden. Das meint Peter Heilbrunner, Leiter der Multimedialen Aktualität BW im SWR.

Die Wähler haben am Sonntag gesprochen, doch was haben sie eigentlich gesagt? Erstens: Sie wollen Friedrich Merz als Kanzler, begeistert sind sie von ihm aber nicht. Zweitens: Olaf Scholz wollten sie auf keinen Fall mehr, das Ergebnis ist für die Genossen eine Katastrophe. Die Grünen sind mit einem blauen Auge davongekommen, allerdings: In Baden-Württemberg waren die Verluste deutlich größer als im Bund - mit Blick auf die Landtagswahl 2026 ein Alarmsignal für die Ökopartei.

Viele Wähler stören sich nicht an völkischer AfD-Rhetorik

Die AfD hat sich verdoppelt, auch in Baden-Württemberg. Jeder fünfte Wähler stört sich nicht an der aggressiven, oftmals völkischen Rhetorik der in Teilen rechtsextremen Partei - diese Menschen wollen eine andere Politik für Deutschland mit mehr Abschottung, mehr Radikalität und ohne Kompromiss. Am anderen Ende des politischen Spektrums räumt die Linke ab: Mit einer frischen Spitzenkandidatin verkörpert sie einen Neuanfang, auch im gesellschaftlichen Miteinander.

Friedrich Merz muss Gräben zuschütten, die er selbst aufgerissen hat

Und nun? Die Ränder gestärkt, die Mitte geschwächt - doch genau in dieser kleiner werdenden Mitte werden Bündnisse geschmiedet. Noch. Friedrich Merz muss nun zeigen, dass er das Format hat, die Gräben zuzuschütten, die er selbst aufgerissen hat - durch die Abstimmungen im Bundestag, aber auch durch seine erneute Breitseite von Samstag gegen alles Linke.

Ohnehin ist Merz‘ Spielraum gering: CSU-Chef Markus Söder wartet nur auf eine falsche Bewegung Richtung Links und Rechts. Steht die Brandmauer? Und so muss der Wahlsieger Merz am Abend auch feststellen: Die Wähler haben zwar gesprochen - verstehen, was sie wollen, muss Merz nun aber selbst.