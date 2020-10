per Mail teilen

Ab sofort gilt ein niedrigerer Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent. Für viele Betriebe in Baden-Württemberg bedeutet das großen Aufwand. Verbraucher profitieren nur teilweise.

Bis Ende des Jahres sinkt in Deutschland die Mehrwertsteuer. Der Steuersatz wird von 19 auf 16 Prozent abgesenkt und der ermäßigte Satz sinkt von sieben auf fünf Prozent. Damit will der Bund die Nachfrage der Verbraucher und die Wirtschaft in der Corona-Krise ankurbeln. Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK zufolge plant jeder Dritte, wegen der Steuersenkung etwas Neues anzuschaffen.

Verbraucher profitieren nur teilweise von Mehrwertsteuersenkung

Aber die Verbraucher werden nur teilweise von der Mehrwertsteuersenkung profitieren. Damit rechnet der Chef der "Wirtschaftsweisen", der Freiburger Professor Lars Feld. Er gehe davon aus, dass die Mehrwertsteuersenkung nur zu etwas mehr als der Hälfte an die Verbraucher weitergegeben wird, sagte Feld den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für grundsätzlich schlecht halte er das aber nicht. So erhöhten sich die Gewinnmargen der Unternehmer. Die Unternehmen verdienten dann mehr, ihre Zahlungsfähigkeit wachse, was ebenfalls konjunkturstimulierend wirke.

Gebeutelte Gastronomen könnten Preise beibehalten

Dem baden-württembergischen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) zufolge könnten zum Beispiel einige Gastronomen bei ihren alten Preisen bleiben. Sie könnten mit der Steuerersparnis ihre gebeutelten Finanzen durch die Corona-Krise aufbessern.

Die Deutsche Bahn allerdings hat bereits angekündigt, die Steuersenkung eins zu eins an die Kunden weiterzugeben. Ähnliche Pläne haben auch verschiedene Supermarktketten, Bäckereien und Schuhgeschäfte geäußert.

Kritik: bürokratischer Aufwand für Betriebe

Aus der Wirtschaft kommt auch Kritik an der befristeten Senkung der Mehrwertsteuer. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks befürchtet infolge der Umstellung eine massive Bürokratie für die Betriebe. Das ist auch die Einschätzung der Industrie- und Handelskammer Pfalz (IHK). Preisschilder an den Waren müssen nicht neu etikettiert werden, aber auf den Kassenbons muss die richtige Mehrwertsteuer ausgewiesen sein.

Kassen müssen umprogrammiert werden

Das Umprogrammieren der Kassen ist laut IHK Pfalz nicht so einfach und werde oft von externen Firmen übernommen, die für ihre Dienste bezahlt werden müssen. Auch die Buchhaltungsabteilungen der Unternehmen bekommen die Mehrwertsteuersenkung zu spüren. Alle Rechnungen müssen mit dem neuen Steuersatz versehen werden.