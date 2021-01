In vielen Orten in Baden-Württemberg bieten Gastronomen nun Mehrweg-Boxen für das Essen zum Mitnehmen an. Dadurch verringert sich der Verpackungsmüll. In Mannheim kam die Idee von der Klimaschutzagentur.

Sendung am Fr , 22.1.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW