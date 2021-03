Das Land will den Kommunen in Baden-Württemberg für die Durchführung der Landtagswahl am 14. März bis zu rund 13 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Der coronabedingt zu erwartende deutliche Anstieg der Briefwahlstimmen und die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen zur Durchführung der Wahl führten bei den Gemeinden und Landkreisen zu erheblichen Mehrkosten, erklärte Innenminister Thomas Strobl (CDU) laut einer Kabinettsvorlage, über die die "Heilbronner Stimme" und der "Mannheimer Morgen" berichten. Grundsätzlich soll jeder der rund 11.500 Wahlbezirke im Land einen Pauschalbetrag in Höhe von 300 Euro für Infektionsschutzmaßnahmen erstattet bekommen. Dies alleine mache schon rund 3,5 Millionen Euro aus. Dazu kommen noch der Mehraufwand für die Briefwahl und Tarifänderungen bei der Post.