Nur jeder fünfte Pflegebedürftige in stationärer Pflege

Rund 80 Prozent aller 472.000 Pflegebedürftigen in Baden-Württemberg wohnen in den eigenen vier Wänden oder in seltenen Fällen im Haushalt von Angehörigen. Von diesen werden laut der Familienforschungsstelle des Statistischen Landesamtes mehr als die Hälfte (55 Prozent) ausschließlich von der Familie gepflegt, der Rest werde ambulant betreut. Die anderen Pflegebedürftigen - 94.000 an der Zahl und damit nur jeder fünfte - nehmen stationäre Angebote der 1.900 baden-württembergischen Heime wahr. Die Gründe dafür seien laut Familienforschungsstelle vielfältig: fehlendes Geld für die Versorgung im Heim, der Wunsch des Gepflegten, so lange wie möglich in vertrauter Umgebung zu sein sowie die Verbundenheit mit Angehörigen. Zwei Drittel der Pflegenden sei berufstätig, davon seien wiederum zwei Drittel Frauen. Um zu pflegen, arbeiten Frauen nach Beobachtung der Statistiker häufig in Teilzeit - Männer eher nicht.