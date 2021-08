Gut drei Jahre nach der Urteilsverkündung im NSU-Prozess äußert sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag zu den eingelegten Revisionen - unter anderem von der zu lebenslanger Haft verurteilten Beate Zschäpe. Unter den Opfern der rechtsextremen Terrorzelle ist auch die Polizistin Michele Kiesewetter. Sie wurde im April 2007 auf der Heilbronner Theresienwiese erschossen. Für Zschäpe geht es darum, ob der BGH sie als Mittäterin der NSU-Morde ansieht. Das ist juristisch schwierig, man konnte ihr nicht nachweisen, dass sie auch nur einmal am Tatort war, wenn Mundlos und Böhnhardt mordeten. Von 2000 bis 2007 hat der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) aus rassistischer Gesinnung mindestens zehn Menschen getötet, acht türkischstämmige und einen griechischen Kleinunternehmer sowie die Heilbronner Polizistin Kiesewetter. Würde Zschäpes Revision verworfen, bliebe es bei lebenslang. mehr...