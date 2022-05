Wieder mehr Vögel und Arten in Gärten gesichtet

Knapp 317.000 Vögel haben die Teilnehmer der Mitmachaktion des Naturschutzbundes (NABU) in Baden-Württemberg gezählt. Das sind laut NABU mehr als im vergangenen Jahr. Über 15.000 Menschen haben demnach bei der Mitmachaktion "Stunde der Gartenvögel" Mitte Mai in 10.000 Gärten in Baden-Württemberg Vögel gezählt. 160 verschiedene Vogelarten seien am Aktionswochenende beobachtet worden, das sei eine größere Vielfalt als in den Vorjahren, so ein NABU-Sprecher. Die drei häufigsten Vogelarten waren dabei: Haussperling, Amsel und Kohlmeise. Im Durchschnitt zeigten sich pro Garten 31,5 Vögel. Das sei zwar auch dieses Jahr weniger als im Bundesdurchschnitt (33,6), aber mehr als im Vorjahr, hieß es. 2020 habe die Zählung in Baden-Württemberg noch rund 28 Vögel pro Garten ergeben.