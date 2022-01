Mehr Sozialwohnungen im Land gebaut

In Baden-Württemberg sind im Jahr 2021 deutlich mehr Sozialwohnungen fertiggestellt worden als in den Jahren zuvor, und das trotz knapper Baumaterialien und hoher Baupreise. Laut "Stuttgarter Nachrichten" wurden nach Angaben der L-Bank im vergangenen Jahr 1.545 neue, sozial gebundene Mietwohnungen errichtet - 2020 waren es nur 1.131, in den Jahren davor ein paar Hundert. Hinzu kamen im vergangenen Jahr 411 Wohnungen in schon bestehenden Gebäuden, die in Sozialwohnungen umgewandelt wurden - das waren etwa so viele wie 2020 (412). Der Abwärtstrend bei der Gesamtzahl der Sozialwohnungen wurde allerdings nicht gestoppt. Weil der soziale Wohnungsbau jahrelang vernachlässigt wurde, sinkt die Zahl der Wohnungen mit Sozialbindung seit Jahren. Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) sagte den "Stuttgarter Nachrichten", es brauche einen langen Atem. Die aktuellen Zahlen seien Ansporn, dabei nicht nachzulassen.