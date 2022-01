Zahl der "Skimming"-Fälle in Baden-Württemberg gestiegen

Die Zahl der sogenannten "Skimming"-Fälle ist in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Und das, obwohl die Zahlen bundesweit eigentlich sinken. Der englische Begriff "Skimming" bedeutet so viel wie "absahnen" und bezeichnet den Datenklau an Geldautomaten. Gab es 2020 noch vier solcher Fälle, hat sich der Wert mittlerweile fast verachtfacht: auf 31 Fälle. Das zeigen Daten aus der Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme, die sich im Auftrag der Deutschen Kreditwirtschaft um das Sicherheitsmanagement für Zahlungskarten kümmert. Höher als in Baden-Württemberg war die Zahl nur in Bayern. Hier stieg die Zahl von 12 Vorfällen 2020 auf 59 2021.