Die Zahl der genehmigten Neubauwohnungen ist in Baden-Württemberg in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich gestiegen. Den Zahlen des Statistischen Landesamts zufolge wurden zwischen Januar und Ende März 12.686 Wohnungen zum Bau freigegeben. Das sind 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit zieht der Wohnungsbau im Land trotz der Corona-Krise an. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 43.990 Neubauwohnungen genehmigt worden, mehr als in den Vorjahren. Innerhalb eines Jahres waren die Preise von Neubauwohnungen in vielen deutschen Großstädten zuletzt weiter gestiegen. Auch steigende Mieten verstärken den Mangel an bezahlbaren Wohnraum in baden-württembergischen Städten.