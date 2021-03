Von nun an sind in Baden-Württemberg 1,7 Millionen weitere Menschen impfberechtigt. Grund ist die Zulassung des Impfstoffs von Astrazeneca für Menschen ab 65 Jahren.

Die Impfnot könnte damit zumindest etwas geringer werden: Von nun an können auch alle Personen ab 70 Jahren, viele Menschen mit Vorerkrankungen wie Krebs oder einer Organtransplantation sowie Hebammen, Erzieher und Lehrerinnen ab 65 Jahren geimpft werden, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Auch Menschen aus der zweiten Prioritätsgruppe von 16 bis 17 Jahren können nun mit Biontech geimpft werden, dem einzigen Impfstoff, der bereits ab 16 Jahren zugelassen ist.

Diese Personen gehören zur Prioritätsgruppe 2 Personen, die 70 bis 79 Jahre alt sind Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko mit Trisomie 21

nach einer Organtransplantation

mit einer Demenzerkrankung, einer geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung

mit Krebserkrankung

mit einer schweren Lungenerkrankungen, zum Beispiel Mukoviszidose

mit Diabetes, einer chronischen Leber- oder Nierenerkrankung

mit einem Body-Mass-Index über 40

mit einem ärztlich attestierten erhöhten Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Schwangeren

von Pflegebedürftigen, die mindestens 70 Jahre sind und nicht in einer Einrichtung leben

von Pflegebedürftigen mit Vorerkrankungen, die nicht in einer Einrichtung leben bestimmtes Personal, dazu zählt unter anderem medizinisches Personal und Ärztinnen und Ärzte

Erzieherinnen und Lehrkräfte

Polizistinnen und Polizisten, die im Einsatz einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind

Personen, die in stationären Einrichtungen oder in ambulanten Pflegediensten geistig behinderte Menschen betreuen

Personal in medizinischen Einrichtungen, insbesondere Ärztinnen und in Corona-Testzentren

Soldatinnen und Soldaten, die bei Einsätzen im Ausland einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind

Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst

Personen in Positionen, die für die Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur von Belang sind

Personen, die in Obdachlosen-, Asylbewerber-, Flüchtlings-Unterkünften leben oder arbeiten

Personen, die mit anerkannten Angeboten zur Unterstützung im Alltag im Sinne des Paragraphen 45a SGB XI regelmäßig bei älteren oder pflegebedürftigen Menschen tätig sind

Impfverordnung tritt offiziell am Donnerstag in Kraft

Die neue Corona-Impfverordnung des Bundes soll an diesem Donnerstag offiziell in Kraft treten. Die Länder hatten aber die Erlaubnis vom Bund schon jetzt mit der Terminvergabe für die neuen Impfberechtigten zu starten. Impfzentren und Callcenter seien darüber informiert worden. Bei der Terminvergabe müssten sich die Menschen aber nach wie vor auf Wartezeiten einstellen, der Impstoff sei auch im März knapp. Deshalb könnten sich die Menschen auch nicht aussuchen, mit welchem Vakzin sie geimpft würden.

Erste Impfungen beim Hausarzt

Währenddessen sind in Baden-Württemberg am Dienstag die ersten Menschen von einem Hausarzt gegen Corona geimpft worden. In rund 40 Praxen und bei Hausbesuchen seien die Hausärzte in einem Pilotprojekt nun auch an den Impfungen beteiligt, wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg bestätigte.