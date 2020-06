In Baden-Württemberg gab es 2019 deutlich mehr linksextremistisch motivierte Straftaten als im Jahr zuvor. Das hat das Innenministerium in Stuttgart bestätigt. Zuvor hatten "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Samstag) darüber berichtet. Zuvor hatten "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Samstag) darüber berichtet. Insgesamt wurden vergangenes Jahr 486 Fälle verzeichnet - im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von mehr als 45 Prozent. 2018 wurden 334 Straftaten gemeldet. Die Zahl linksextremistisch motivierter Gewalttaten habe sich 2019 im Vergleich zum Vorjahr sogar von 60 auf 112 Delikte nahezu verdoppelt. Die Gesamtzahl der Linksextremisten im Land ist hingegen rückläufig. Linksextremisten hegten die Absicht, "unsere freiheitliche demokratische Gesellschaftsordnung abzuschaffen", wurde Innenminister Thomas Strobl (CDU) von den Blättern zitiert. Er wird am Montag den baden-württembergischen Verfassungsschutzbericht für 2019 vorstellen. Im vergangenen Jahr gab es in Baden-Württemberg 2.750 Personen, die dem linksextremistischen Spektrum zugeordnet werden. 2018 waren es noch 2.950.