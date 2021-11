Justizministerin fordert Ausbau des Maßregelvollzugs für suchtkranke Verurteilte

Immer wieder kommen in Baden-Württemberg suchtkranke Verurteilte frei, weil im therapeutischen Maßregelvollzug kein Platz ist. Justizministerin Marion Gentges (CDU) dringt auf mehr Kapazitäten.

Die Politik in Baden-Württemberg diskutiert die richtige Unterbringung von suchtkranken Verurteilten. Nach mehreren Ausbrüchen aus dem Maßregelvollzug in Weinsberg (Kreis Heilbronn) steht der Platzmangel in den Einrichtungen in der Kritik.

Seit 2018 dauert es laut Justizministerium für suchtkranke Verurteilte immer länger, bis sie aufgrund des Platzmangels aus der Haft in den Maßregelvollzug wechseln können. Das hat Folgen, denn wenn es zu lange dauert, müssen die Gerichte die Betroffenen freilassen - 2020 war das in Baden-Württemberg bei sechs Menschen der Fall, dieses Jahr waren es schon 22.

Justizminsterium: Urteile müssen vollstreckt werden

Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) fordert jetzt mehr Kapazitäten im Maßregelvollzug. Die betroffenen Verurteilten seien rückfallgefährdet und behandlungsbedürftig. Urteile müssten unabhängig von der Kassenlage vollstreckt werden können, so die Justizministerin.

Sozialministerium verweist auf neu geschaffene Plätze

Das zuständige grüngeführte Sozialministerium verweist darauf, dass seit 2017 bereits rund 250 neue Plätze geschaffen worden seien. Weitere Plätze sollen jetzt durch Neubauten und in einem leerstehenden Heidelberger Gefängnis entstehen. In den letzten Jahren habe es immer mehr Zuweisungen in den Maßregelvollzug gegeben, das sei so nicht vorhersehbar gewesen.