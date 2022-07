Kaiserschnittrate in BW sinkt während der Corona-Pandemie

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie kommen in Baden-Württemberg offenbar weniger Babys per Kaiserschnitt zur Welt. Darauf verwies die Techniker Krankenkasse (TK) am Freitag in Hamburg nach einer Auswertung von Abrechnungsdaten. Damit stellt sich Baden-Württemberg gegen den bundesweiten Trend, nachdem während der Pandemiezeit immer mehr Kinder mit Hilfe eines Kaiserschnitts geboren wurden. Im Jahr 2021 wurde deutschlandweit fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt geboren (29,4 Prozent). 2019 hatte die Rate bei den TK-Versicherten noch bei 27,9 Prozent und 2020 bei 28,2 Prozent gelegen. Damit stieg die Kaiserschnittrate in der Bundesrepublik das zweite Jahr in Folge. Der Auswertung liegen Abrechnungsdaten der Geburten von TK-Versicherten im Zeitraum von 2019 bis 2021 zugrunde. Die Kaiserschnittrate bei den Corona-Infizierten ist demnach höher, und mehr Babys kommen früher auf die Welt. Allein durch die Pandemie lässt sich der Kasse zufolge der Anstieg der Kaiserschnittrate aber nicht erklären. Nach Aussage einer Sprecherin der Universitätsfrauenklinik Heidelberg waren viele Frauen verunsichert und wünschten sich eine bessere Planbarkeit, weshalb es besonders in den Lockdownphasen mehr Kaiserschnittgeburten gab.