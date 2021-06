Baden-Württemberg will verhindern, dass sich die gefährliche Delta-Variante des Coronavirus ausbreitet - mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Er soll bei gezielten Impfterminen vor Ort verabreicht werden.

Anfang Juli soll es laut Angaben des Landesgesundheitsministeriums vom Donnerstag eine zusätzliche Lieferung von 30.000 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson geben. Und die will man gezielt an die Landkreise verteilen, in denen die Delta-Variante bisher sicher nachgewiesen worden ist.

Bei speziellen Vor-Ort-Terminen soll der zusätzliche Impfstoff verteilt werden dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

40 Landkreise sind bisher betroffen

In 40 der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg ist die gefürchtete Variante bislang aufgetreten (Stand 21. Juni). Je mehr Fälle es in einem Kreis sind, desto mehr Dosen sollen auch dorthin geliefert werden, so das MInisterium. Demnach bekommen Kreise mit weniger als 20 Delta-Fällen 700 Impfdosen, bei mehr als 20 sind es 1.000 Dosen. Stark betroffene Regionen mit mehr als 40 Delta-Fällen erhalten sogar 1.500 Dosen.

Impfstoff soll gezielt eingesetzt werden

Gesundheitsminsiter Manfred Lucha (Grüne) bittet die Kreise und Impfzentren, das Serum gezielt einzusetzen - bei Vor-Ort-Impfterminen in Stadtteilen und Quartieren oder ähnlichen Aktionen.

Die Delta-Variante des Coronavirus gilt als besonders aggressiv und ansteckend. Sie breitet sich derzeit rasant aus. Experten gehen davon aus, dass sich ihr Anteil an den Neuinfektionen im Wochenrhythmus verdoppelt, auch wenn die Zahl der Neuinfektionen insgesamt zurückgeht. In Baden-Württemberg liegt der Anteil von Delta derzeit bei gut fünf Prozent.

Ein einmaliger Pieks soll die Variante aufhalten

Auch wenn alle derzeit verfügbaren Corona-Impfstoffe entwickelt wurden, bevor die ersten Mutanten auftauchten - Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich nach mehreren Studien sicher, dass alle diese Vakzine auch bei den bisher bekannten Virus-Varianten zumindest vor einem schweren Verlauf von Covid-19 schützen. Der Vorteil von Johnson & Johnson liegt nun darin, dass bereits ein einmaliger Pieks genügt, um den vollen Impfschutz zu erhalten. Bei allen anderen Impfstoffen muss nach einer gewissen Zeit ein zweites Mal gespritzt werden.