Nach den Senioren über 80 Jahren und den Lehrkräften und Erziehern erweitert Baden-Württemberg die Möglichkeit für viele weitere Personen, sich impfen zu lassen. Der Gesundheitsminister zeigte sich erfreut.

Zusätzlich zu den bisher schon Impfberechtigten können sich in Baden-Württemberg ab sofort viele weitere Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren für einen Impftermin mit dem Impfstoff von Astrazeneca anmelden. Zu der Liste würden etwa Personen mit bestimmten Erkrankungen oder Menschen zählen, die enge Kontaktpersonen einer Schwangeren oder bestimmter zu Hause gepflegter Personen sind, teilte das Landesgesundheitsministerium mit.

Terminvereinbarung online oder per Telefon

Die Terminvereinbarung erfolge regulär über die zentrale Telefonhotline 116 117 oder über das eigens eingerichtete Onlineportal. Die Terminvereinbarung sei laut Ministerium ohne ärztliches Zeugnis möglich. Erst im Impfzentrum sei ein ärztliches Zeugnis, das eine der gelisteten Erkrankungen bestätigt, als Nachweis über die Impfberechtigung zwingend erforderlich. Für die Ausstellung durch den Hausarzt oder die Fachärztin bleibe daher bis zum Termin im Impfzentrum Zeit.

Der Ulmer Virologe und Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, beschreibt den Impfstoff von Astrazeneca als sicher. Im Interview mit dem SWR konkretisiert er, wieso:

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) zeigte sich erfreut, warb aber um Geduld. Wer nicht unmittelbar buchen könne oder im Callcenter nicht gleich durchkomme, solle es in den kommenden Tagen noch einmal probieren. "Wir erhalten bis Mitte März rund 450.000 Dosen Impfstoff von Astrazeneca und die Liefermengen werden schnell weiter ansteigen", so Lucha. Man könne im Verlauf der nächsten Wochen daher jedem Berechtigten, der das möchte, ein Impfangebot machen.

Eine detaillierte Übersicht über alle Personen, die ab sofort ebenfalls Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus haben, hat das Sozialministerium auf seiner Homepage veröffentlicht.

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) bat in diesem Zusammenhang, nicht unangemeldet in die Arztpraxen zu gehen. Es seien zwar zunächst gute Nachrichten, so der KVBW-Vorstand Norbert Metke. "Doch auf die Arztpraxen kommt dadurch weitere Arbeit zu." Patienten sollten sich vorab darüber informieren, welche Angebote die jeweilige Praxis zur Ausstellung der notwendigen Zeugnisse anbiete. "Denn wir rechnen in der jetzt aufgerufenen Gruppe mit über einer Million notwendigen Zeugnisse, die in den nächsten Tagen zusätzlich zur Regelversorgung in den Praxen ausgestellt werden müssen", so Metke weiter.

Auch Polizisten und Soldaten werden geimpft

Auch die Polizisten in Baden-Württemberg zwischen 18 und 64 Jahren erhalten ab nächster Woche den Impfstoff gegen das Coronavirus. Laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) würde dann mit der Impfung der rund 34.000 Polizisten begonnen. Dafür werde man sowohl die zentralen Impfzentren als auch die Kreisimpfzentren nutzen. Ebenfalls berechtigt sind demnach Soldaten.

Laut aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts und des Robert-Koch-Instituts sind in Baden-Württemberg inzwischen über 467.000 Menschen zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Zwei Impfungen haben mehr als 245.000 Menschen bekommen (Stand: 25.02).