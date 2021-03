per Mail teilen

Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen rechtsextremistischer Straftaten ist in Baden-Württemberg gestiegen. 2020 wurden 1.652 Verfahren eingeleitet, wie aus einer Antwort des Innenministeriums an die SPD hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 2019 waren es noch 1.507, 2018 noch 1.080. Obwohl mehr Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, ging die Zahl der rechtsextremistischen Straftaten im Corona-Jahr insgesamt aber zurück - von 1.549 Fällen 2019 auf 1.479 Fälle im vergangenen Jahr. 2020 wurden 35 Gewaltdelikte verzeichnet, 2019 waren es noch 39. Mit Stand 8. Februar 2021 waren noch 125 Ermittlungsverfahren offen. Dies zeige, warum die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften erforderlich sei, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. "Es ist höchste Zeit, dass unser Staat wehrhafter agiert, wenn es darum geht, unsere Demokratie mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen", so Stoch weiter.