Wenn es wieder früher dunkel wird, nehmen die Wohnungseinbrüche wieder zu. Nach deutlichen Rückgängen während der Corona-Pandemie steigen die Zahlen auch in diesem Jahr wieder an.

Bei einer Schwerpunkt-Aktion gegen Wohnungseinbrüche hat die Polizei von Ende Oktober bis Mitte November in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen fast 7.000 Personen und mehr als 3.600 Fahrzeuge überprüft.

Dabei sind nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums 232 Straftaten festgestellt und 22 Tatverdächtige festgenommen worden. Nach dem Corona-bedingten Tiefststand von 3.300 Wohnungseinbrüchen 2021 gab es im vergangenen Jahr einen Anstieg auf 4.500 Fälle. Aktuelle Zahlen für 2023 liegen noch nicht vor, das Innenministerium spricht von einem weiteren Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Polizei ändert Vorgehensweise

Die gute Nachricht: Wenige Jahre zuvor gab es in Baden-Württemberg noch viermal so viele Wohnungseinbrüche. Die Zahlen stiegen stetig bis auf 13.500 Fälle 2014. Erst dann änderte die Polizei ihre Vorgehensweise. Bis dahin wurde jeder Wohnungseinbruch vom örtlichen Revier bearbeitet - überörtliche Einbruchserien hat die Polizei in der Regel nicht erkannt.

Inzwischen gibt es Ermittlergruppen über die Landesebene hinaus - auch über Ländergrenzen hinweg. Außerdem werden grundsätzlich nach jedem Wohnungseinbruch Spuren am Tatort gesichert. So konnten zum Beispiel Einbruchsbanden aus Georgien ermittelt werden, die gezielt für die Taten nach Deutschland gekommen waren.

Ein weiterer entscheidender Grund für den Rückgang der Zahlen der Einbrüche: Die Polizei setzt stärker auf Prävention und der bessere Schutz hat in den letzten Jahren Wirkung gezeigt: In fast jedem zweiten Fall gelingt es den Einbrechern nicht, in die Wohnung zu kommen und es bleibt beim Versuch.