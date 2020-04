Die baden-württembergische Landesregierung plant, die Anzahl der Tests auf Corona deutlich auszuweiten. Hintergrund: Eine Verschlechterung der Infiziertenzahlen soll in jedem Fall vermieden werden.

Die Corona-Lenkungsgruppe der baden-württembergischen Regierung hat laut einer Mitteilung vom Samstag beschlossen, die Testkapazitäten insgesamt auszuweiten.

So sollen künftig auch Menschen getestet werden, die in engem Kontakt zu Infizierten stehen, die in medizinischen oder Pflegeeinrichtungen arbeiten oder in deren Umfeld es eine Häufung von Erkrankungen gibt, auch wenn sie selbst symptomlos sind.

Mehr als 160.000 Tests pro Woche angestrebt

Von zuletzt knapp 80.000 könnte die Zahl der Tests dadurch auf mehr als 160.000 pro Woche steigen, hieß es. Durch die schrittweise Lockerung der Beschränkungen könnte es wieder vermehrt zu Corona-Fällen kommen, deshalb sei es wichtig, Infizierte frühzeitig zu identifizieren und zu isolieren und Kontaktpersonen zu ermitteln.

Bis zum Freitagnachmittag waren in Baden-Württemberg 30.369 Infektionen nachgewiesen worden.