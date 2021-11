Mehr Betrieb an Flughäfen wegen Herbstferien

Die Herbstferien bringen den Flughäfen in Baden-Württemberg wieder etwas mehr Passagieraufkommen. Von Freitag bis Sonntag werden rund 520 Flugbewegungen erwartet, wie eine Sprecherin des Stuttgarter Airports mitteilte. Die Auslastung sei aber weiter nur halb so hoch wie vor der Corona-Pandemie. Insgesamt werden in der Ferienwoche über 1.000 Flugbewegungen in Stuttgart erwartet. In der Ferienwoche 2020 waren es rund 650. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden erwartet zum Start in die Herbstferien von Freitag bis Montag insgesamt 45 Abflüge für etwa 6.000 Passagiere. Das wären bis zu zehn Prozent mehr als zu Beginn der Herbstferien 2019 (5553) und deutlich mehr als im coronageprägten Vorjahr (1018), wie der Bereichsleiter Verkehr der Baden-Airpark GmbH, Eric Blechschmidt, in Rheinmünster mitteilte. Der Anstieg liegt den Angaben zufolge nicht nur an der fortgeschrittenen Pandemie, sondern auch an neuen Zielen wie Stockholm oder Teneriffa.