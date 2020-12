In Baden-Württemberg sind in den ersten acht Monaten des Jahres mehr Menschen ertrunken als im Vorjahreszeitraum. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte, starben zwischen Januar und August in baden-württembergischen Gewässern mindestens 38 Menschen, vier mehr als im gleichen Zeitraum 2019. Deutschlandweit ging die Zahl der Toten hingegen zurück. Es kamen mindestens 329 Menschen ums Leben - 20 weniger als im Vorjahreszeitraum. Fast 80 Prozent der Ertrunkenen waren männlich. Dafür machte DLRG-Präsident Achim Haag vor allem Selbstüberschätzung, Leichtsinn und oftmals auch Alkohol verantwortlich.