Laut Zahlen der DLRG sind vergangenes Jahr erneut mehr Menschen beim Baden ums Leben gekommen - vor allem Männer sind verunglückt. Bundesweit liegt BW auf Platz drei.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Badetoten in Baden-Württemberg erneut gestiegen. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte, kamen 48 Menschen beim Baden 2024 ums Leben. Das waren vier Personen mehr als im Jahr davor.

Überwiegend Männer unter Badetoten

Die Zahl der Badetoten schwankt auf lange Sicht. 2018 erreichte sie den bisherigen Höhepunkt: Laut dem Statistischen Landesamt kamen 66 Menschen in baden-württembergischen Gewässern und Schwimmbädern ums Leben.

Im vergangenen Jahr traf es in Baden-Württemberg mehr Männer als Frauen. 68 Prozent der Ertrunkenen waren Männer. 14 Senioren ab 71 Jahren kamen beim Baden ums Leben. Zudem waren zwölf Verunglückte zwischen 31 und 40 Jahre alt.

Badetote: Meisten Menschen in BW ertrinken in Seen

Mit Abstand die häufigsten Menschen ertranken in Baden-Württemberg in Seen: 26 Männer und Frauen starben in Seen, in Flüssen ertranken weitere 14 und in Schwimmbädern drei. Weitere fünf ertranken in Hafenbecken, Teichen, Kanälen oder sonstigen Gewässern.

Bundesweite Zahl der Badetoten steigt

Auch die bundesweite Zahl der Wasser-Opfer hat im vergangenen Jahr zugenommen. Laut DLRG wurden im vergangenen Jahr 411 tödliche Unglücke verzeichnet. Das sind 31 mehr als im Jahr davor. "Damit zählt diese Statistik erstmals seit 2019 wieder mehr als 400 Opfer", sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt.

Im bundesweiten Vergleich sind nur in Bayern (70) und in Nordrhein-Westfalen (57) mehr Menschen verunglückt als in Baden-Württemberg.