26 Parteien reichen Landesliste für Bundestagswahl ein

In Baden-Württemberg haben insgesamt 26 Parteien fristgerecht eine Landesliste für die Bundestagswahl im September eingereicht. Das seien zwei mehr als bei der letzten Wahl vor vier Jahren, teilte die Landeswahlleiterin Cornelia Nesch in Stuttgart mit. Die Frist war am Montagabend abgelaufen. Neben den bereits im Bundestag vertretenen Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne, AfD und Linke haben auch beispielsweise die Freien Wähler, die Piratenpartei, das Bündnis21 oder auch die neu gegründete Partei "Team Todenhöfer" des ehemaligen CDU-Politikers Jürgen Todenhöfer eine Landesliste eingereicht. Ob die jeweiligen Listen zugelassen werden, entscheidet der Landeswahlausschuss am kommenden Freitag. Bei der Bundestagswahl 2017 wurden von 24 in Baden-Württemberg eingereichten Landeslisten 21 zugelassen.