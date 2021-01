In Deutschland sind im vergangenen Jahr wieder mehr Äpfel geerntet worden. Mit 1,02 Millionen Tonnen lag die Menge rund drei Prozent über dem Vorjahreswert von 991.500 Tonnen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Damit wurden 2020 deutschlandweit pro Kopf mehr als zwölf Kilogramm Äpfel geerntet. Das Rekordjahr 2018 blieb allerdings unerreicht. Den größten Anteil an der Apfelernte im vergangenen Jahr hatte Baden-Württemberg mit 403.200 Tonnen (39 Prozent). Die Erntemenge stieg hier im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Prozent. Äpfel sind das mit Abstand am meisten geerntete Baumobst in Deutschland vor Birnen und Süßkirschen. Mehr als 70 Prozent der Apfelernte ging als Tafelobst in den Verkauf.