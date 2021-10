Immer mehr Zwillingsgeburten

per Mail teilen

In Baden-Württemberg kommen immer häufiger Zwillinge zur Welt. Der Anteil der Zwillingsgeburten hat sich seit 1980 sogar fast verdoppelt, das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervor. Auch das Alter der Mütter spielt demnach eine Rolle bei dieser Entwicklung: Der Anteil von Frauen, die mit 35 Jahren und später Kinder bekommen, stieg von 17 Prozent im Jahr 2000 auf 27 Prozent in 2020 - ältere Mütter bekommen überdurchschnittlich oft Zwillinge. Hauptursache für den Anstieg an Mehrlingsgeburten ist den Angaben nach aber die moderne Reproduktionsmedizin.