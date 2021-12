Mediziner befürchten eine Überlastung des Gesundheitssystems durch Omikron

per Mail teilen

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich immer stärker aus. Politiker und Mediziner befürchten, dass die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern stark ansteigt.

"Das Problem sind nicht nur die Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden. Es sind diesmal auch die Normalstations-Patienten, die uns Angst machen", sagte Prof. Dr. Götz Geldner in SWR Aktuell. Er ist der Koordinator für intensivmedizinische Versorgung von Covid-19-Patientinnen und Patienten in Baden-Württemberg und ärztlicher Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie in Ludwigsburg.

Derzeit bereite man sich überall auf einen verstärkten Zustrom von Menschen in den Kliniken vor, die versorgt werden müssten. Allerdings stoße das System da an seine Grenzen. "Wir können das Pflegepersonal nicht verdoppeln, verdreifachen." Wichtig sei es deshalb jetzt "die Welle in der Spitze zu verkürzen", sagte Geldner.

Kontaktbeschränkungen sind wichtig

Es gehe jetzt darum, dass nicht zu viele Patienten gleichzeitig in die Kliniken kämen, so der Mediziner. Er hofft, dass sich deren Anzahl durch Kontaktbeschränkungen und verstärkte Hygienemaßnahmen über einen längeren Zeitraum verteilen lasse. Ob das helfe, sei jedoch nicht sicher. Denn die Ansteckungswahrscheinlichkeit durch die Omikron-Variante sei so hoch "wie bei Windpocken". Deshalb seien Abstand und Hygieneregeln jetzt umso wichtiger.

"Wenn vier oder fünf Menschen in einem Raum sitzen, dann haben die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Omikron."

Quarantäneregeln gegebenenfalls anpassen

Selbstverständlich müssten aus infektiologischer Sicht die Quarantäneregeln weitestgehend eingehalten werden, sagte Geldner. "Aber wenn das Wasser bis zum Hals steht, werden wir nicht noch ein paar Tropfen drauf machen." Es mache deshalb Sinn, die Quarantäneregeln anzupassen. Man werde eventuell auch "Arbeitsquarantäne" zulassen müssen. Hier müsse flexibel gehandelt, fordert der Mediziner.

Ein Beispiel könnte Großbritannien sein. Weil dort zunehmend Arbeitskräfte in den Krankenhäusern und im Verkehrssektor krankheitsbedingt ausfallen, hat die Regierung die Quarantäne von zehn auf sieben Tage reduziert.