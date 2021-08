Wo sehen Menschen mit Migrationshintergrund ihren Platz in der Gesellschaft? Welche Aufstiegschancen haben sie? Das sind Themen des diesjährigen SWR Medienforums Migration.

Zum Auftakt der zweitägigen Tagung im Stuttgarter Hospitalhof ist es am Dienstag um das Thema "(M)ein Land - was ist deutsch?" gegangen. Dabei diskutierten Menschen mit unterschiedlichen Einwanderungsbiografien darüber, wie sie sich sehen, wie sie gesehen werden und was für sie zum Deutschsein dazugehört. Die Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer waren vor Ort. Die Tagung fand aber digital statt. Tagungsleiterin und Organisatorin der Veranstaltung war Anna Koktsidou, SWR-Beauftragte für Vielfalt und Integration.

Karrierechancen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte

Die Teilnehmenden des SWR Medienforums Migration sprachen unter anderem über die Frage, wie offen Politik und Gesellschaft seien und welche Karrierechancen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland hätten. Dabei wurde der Blick auch auf die Verantwortung der Medien gerichtet.

Am Mittwoch waren die Aufstiegsmöglichkeiten von Menschen mit Migrationshintergrund zentrales Thema des SWR Medienforums Migration. An einer Diskussion darüber nahmen unter anderem Muhterem Aras (Grüne), Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg, Dr. Sylvie Nantcha, Gründerin und Bundesvorsitzende von TANG e.V. (The African Network of Germany) und frühere Freiburger CDU-Stadträtin sowie SWR-Intendant Kai Gniffke teil.

Migrantinnen und Migranten berichten von persönlichen Erfahrungen

Im Mittelpunkt der Diskussion standen zum Beispiel Fragen nach der Repräsentation von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Bereichen, wie Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik. Es ging um Diskriminierung und Ausgrenzung im Berufsleben und Vorurteile auf dem Arbeitsmarkt. Die geladenen Gäste haben sowohl von persönlichen Erfahrungen berichtet, als auch mögliche Lösungsansätze vorgestellt.

In diesem Zusammenhang stellte der SWR-Intendant Kai Gniffke den öffentlich-rechtlichen Rundfunks heraus, dem eine besondere Verantwortung zufalle, die gesellschaftliche Realität abzubilden. Das gelinge dem SWR allerdings noch nicht in dem Maße, wie man es anstrebe. Ziel sei es, dass ein Viertel aller neuen Mitarbeitenden Einwanderungsgeschichte habe.

Das SWR Medienforum Migration findet alle zwei Jahre statt - diesmal in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof Stuttgart.