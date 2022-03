Paralympics: Medaillen für Sportlerinnen und Sportler aus BW

Bei den Paralympischen Spielen in Peking hat das deutsche Team mehrere Medaillen gewonnen - und zwar dreimal Silber und einmal Bronze. Die erfolgreichen Athletinnen und Athleten kommen alle aus Baden-Württemberg. Den Auftakt machte Monoskifahrerin Anna-Lena Forster aus Radolfzell am Bodensee - sie hat die erste deutsche Medaille bei den Paralympics in Peking gewonnen. Die 26-Jährige wurde in der Abfahrt Zweite und sicherte sich damit Silber. Forster hatte bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne getragen. Auch Biathlet Marco Maier aus Kirchzarten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald holte bei den Paralympics in Peking die Silbermedaille. Für Maier ist dies der größte Erfolg in seiner Karriere. Edelmetall sicherten sich außerdem die 15-jährige Linn Kazmaier (Silber) aus Römerstein (Kreis Reutlingen) sowie die 18-jährige Leonie Walter (Bronze) aus St. Peter (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald).