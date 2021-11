Wissenschaftler: Boostern, strengere Kontaktbeschränkungen und Online-Unterricht gegen Lockdown

15 Wissenschaftler aus ganz Deutschland nehmen Stellung zur momentan Pandemiesituation. Für Baden-Württemberg und fünf weitere Bundesländer werden noch strengere Maßnahmen gefordert.

"Wir sind schlimmer dran als vor einem Jahr", sagte der Virologe Christian Drosten bereits vor einigen Wochen in Bezug auf die vierte Welle. Und nun ist seit ein paar Tagen eine ganz neue Corona-Variante in aller Munde: Omikron.

Die noch nicht einzuschätzende Corona-Variante Omikron in Kombination mit der ohnehin vor sich hin wütenden vierten Welle, brachte nun einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu, öffentlich Stellung zu nehmen zu den momentanen Corona-Maßnahmen. Für sechs Bundesländer, darunter auch Baden-Württemberg, werden strengere Einschränkungen gefordert. Um einen längerfristigen bundesweiten Lockdown in der aktuellen Delta-Welle zu vermeiden, appellieren die Wissenschaftler auf die verstärkte Umsetzung der Corona-Maßnahmen.

26.11.2021, Borkwalde, Brandenburg, Neben einem Corona Modell befindet sich der Schriftzug Omikron.

In der Stellungnahme kommen Wissenschaftler wie die Physikerin Viola Priesemann (Max-Planck-Institut), die Virologin Ulrike Protzer (TU München), Christian Karagiannidis (Lungenklinik Köln) und der Soziologe Armin Nassehi (LMU) zu Wort.

Überlastetes Gesundheitssystem benötigt strengere Maßnahmen

In der Stellungnahme wird betont, dass das Gesundheitssystem durch Covid-19 regional bereits überlastet sei. Die Grenzwerte 6

(kritische Situation) beziehungsweise 9 (hochkritische Situation) der Hospitalisierungsinzidenz (hospitalisierte Fälle pro 100.000 Einwohner) seien in den meisten Bundesländern bereits überschritten. Der Scheitelpunkt der aktuellen Welle sei außerdem noch nicht erreicht. Die Spitzenbelastung in der Intensivmedizin werde für Ende Dezember bis Mitte Januar erwartet.



"Eine regionale Überlastung der Intensivstationen kann nur noch durch Verlegung von Patient:innen in andere Regionen oder die Konzentration auf das Notfallgeschäft unter Aussetzen elektiver Behandlungen und Eingriffe ausgeglichen werden", heißt es in der Stellungnahme weiter.

Not-Schutzschalter wird gefordert

Auch aufgrund der neu aufgetretenen Corona-Variante Omikron fordern die Wissenschaftler zuallererst das Impfen und Boostern von zwei Prozent der Bevölkerung pro Tag. Denn das trage deutlich dazu bei, die Inzidenzen in den kommenden Wochen nachhaltig zu senken. Zudem seien vor allem die flächendeckende Einführung, Umsetzung und Kontrolle von 3G bis 2G+ Maßnahmen inklusive medizinischem Mund-Nasen-Schutz hervorzuheben, schreiben die Wissenschaftler. "In den Bundesländern, in denen bereits eine Überlastung eingetreten ist, sind weiterreichende Maßnahmen notwendig, wenn man die Überlastung schnell reduzieren will".

Zudem sei "eine rechtliche Grundlage für einen Not-Schutzschalter und andere weitreichende Maßnahmen zu schaffen", heißt es weiter. Gerade in Hinblick auf die neue Omikron-Variante sei eine solche Vorsorge dringend erforderlich. Außerdem plädieren die Wissenschaftler dafür, dass man sich statt an den Krankenhaus-Inzidenzen, eher an dem Maximalwert der letzten vier Wochen orientiert, dann können hoch kritische Bundesländer eindeutig identifiziert werden.

Strengere Regeln für hochkritische Bundesländer

Zu den hochkritischen Bundesländern zählen momentan Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Für alle sechs Länder fordern die Wissenschaftler strengste Regeln.

Dazu zählt die private Kontaktbeschränkung. Jeder Haushalt soll maximal zwei enge Kontakthaushalte haben. Für Universitäten wird Online-Unterricht gefordert. Für die Schulen ziehen die Wissenschaftler ebenso den Online-Unterricht und das Vorziehen der Weihnachtsferien um zwei Wochen in Betracht.

Wirtschaft warnt vor Herunterfahren des öffentlichen Lebens

Anders sieht das die baden-württembergische Wirtschaft. Angesichts der sich weiter zuspitzenden Corona-Pandemie hat sie vor einem pauschalen Herunterfahren des öffentlichen Lebens gewarnt. Der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK), Wolfgang Grenke, sagte am Montag in Stuttgart: "Wirtschaft und Gesellschaft im Land brauchen jetzt mehr denn je kluge Entscheidungen, um einen weiteren pauschalen Lockdown abzuwenden." Ein erneutes Herunterfahren des ganzen Landes bedeute immense Probleme und Schäden bei unseren Unternehmen, deren Beschäftigten und der Gesellschaft insgesamt.

Grenke sagte, dies gelte vor allem in den Branchen, die schon für

Monate geschlossen gewesen seien und durch Abwanderungsbewegungen und Einschränkungen bei der Ausbildung des Nachwuchses unter Fachkräftemangel leiden. "Für viele dieser Betriebe könnte es der finale Vorhang sein und für betroffene Branchen eine Fachkräftelücke auf Jahre hinaus hinterlassen." Deshalb dürfe es kein Zaudern und Zögern mehr bezüglich Impfung oder Boostern geben. "Jede und Jeder muss sich jetzt bewusst machen: Wir haben es alle selbst in der Hand, wie wir weiter durch diesen Winter und die Corona-Krise insgesamt kommen."



Die Landesregierung von Baden-Württemberg hatte am Sonntag

angekündigt, über weitere Corona-Verschärfungen zu beraten.